Impresionante incendio en shut de basura por poco consume edificio en Bello

La emergencia en la edificación de 25 pisos causó pánico entre residentes y vecinos.

Un incendio que se originó en el shut de basuras del edificio Trigales, en el barrio el Trapiche del municipio de Bello generó momentos de angustia ya que por poco causa una tragedia.

"Al parecer a partir del nivel número cuatro se genera la combustión según los testigos afectando como tal los pisos superiores por la emanación de gases", explicó Royer Zapata, jefe de estación de bomberos de Bello.

Los bomberos ayudaron a mitigar totalmente el incendio y evacuaron a todas las personas que aún no habían salido de sus viviendas.

"Cuando yo llegué ya estaba toda la gente afuera y estaban los bomberos, se sentía mucho olor a plástico quemado", contó Juan Carlos Góez, uno de los residentes.

Aunque no dejó pérdidas materiales, el incendio causó daños de consideración en el shut y algunas afectaciones por humo en varios apartamentos. Una persona resultó lesionada en el momento de hacer la evacuación del edificio.

"Tenía un antecedente de un trauma en una extremidad al momento de hacer la fuerza para sacar su familia se lesiona en el descenso siendo atendido por la ambulancia", indicó Zapata.

El incendio fue controlado con una máquina contra incendios y el llamado a los residentes es a tener al día las normas de seguridad.

"Se hicieron las recomendaciones a la administración del edificio y los usuarios, en el tema de todos los elementos de seguridad ya que al parecer no funcionaron los detectores, algunos pisos no tenían las boquillas, los gabinetes contra incendios", puntualizó el capitán de bomberos.