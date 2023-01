Impresionantes imágenes del derrumbe en el municipio de Caldas que arrasó con siete viviendas

Noticias Caracol registró el momento en el que en cuestión de segundos la montaña empezó a tragarse todo lo que encontraba a su paso.

El municipio de Caldas en Antioquia vive una emergencia por un deslizamiento de tierra que destruyó la vía a la vereda Salinas y se llevó siete casas, por lo que 14 familias fueron evacuadas.

“Se empezaron a ver fallas y empezaron a colapsar las casas y no se sabe qué va a pasar con nosotros porque es el patrimonio de toda la vida, todos mis hermanos, no sabemos qué va a pasar”, expresó Diego Molina, uno de los afectados.

Mientras 14 familias fueron evacuadas, otros pese al riesgo inminente tratan de salvar sus cosas.

“Nuestra casa quedó en peligro no sabemos si se va o no, tratando de sacar lo poco, por lo menos la ropa y ya las cosas materiales se consiguen. Mi mamá esta inconsolable está llorando, es muy duro”, manifestó Astrid Aleida Sánchez.

Algunos animales no lograron ser evacuados.

“Ahí hay unas gallinas, unos gatos y un cuido, y unos marranos, no se sabe qué más”, señaló Darío Vélez, habitante de la zona.

En la emergencia no resultaron personas lesionadas ni desaparecidas pero el riesgo es permanente.

Los organismos de socorro monitorean minuto a minuto el terreno mientras las familias buscan autoalbergues.

En contexto: Familias del municipio de Caldas en riesgo inminente por colapso de sus viviendas