Imputación de cargos a Sergio Fajardo: hasta Petro rechaza la decisión

Los políticos en Colombia están dando las primeras zancadas de la campaña electoral de 2022, por eso, muchos ven con malos ojos la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputarle cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Gustavo Petro , quien a través de sus redes sociales respaldo a Fajardo:

“A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial, la Fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país”.

El senador y candidato presidencial Jorge Enrique Robledo coincidió con Petro asegurando que esta imputación le hace daño a la campaña presidencial.

“Y es esta desproporción la que la Fiscalía de Iván Duque le tira a Sergio Fajardo y en plena campaña presidencial, haciéndole daño político, aun cuando, como tendrá que suceder, al final del proceso se concluya que ahí no hubo nada. Tenebroso”, escribió Robledo.

El senador liberal Luis Fernando Velasco, por su parte, manifestó que Fajardo es más importante en el debate político que en los estrados judiciales.

“Este es de los típicos ejemplos en donde una decisión administrativa debería debatirse políticamente y no penalmente. De todas maneras yo confío en que el señor exgobernador Sergio Fajardo vaya a la Fiscalía y aclare lo que tanga que aclarar”, dijo Velasco.

Hasta el momento, el respaldo a Fajardo es unánime desde el Congreso.

“Es un despropósito absoluto pretender sacar en época preelectoral un contrato de hace 8 años donde se le acusa de no predecir lo que podría subir o bajar la moneda extranjera es un despropósito sin igual en este país”, opinó Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Cetr Centro Democrático

“Ojo, la política no se puede judicializar, pero la justicia no se puede politizar. Es bien alarmante este cargo y este delito por no adivinar el precio del dólar en el futuro que está inventando hoy la Fiscalía”, señaló Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.

Políticos como Iván Marulanda, Enrique Peñalosa, Alejandro Gaviria y Humberto de la Calle también se pronunciaron sobre este caso, manifestando que aunque respetan la institucionalidad, quedan muchas dudas sobre la politización de la Fiscalía.