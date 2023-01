Imputan cargos a Felipe Muñoz, líder de Los del Sur, señalado de inducir al aborto a su expareja

Un mes y medio después de un aplazamiento, se llevó a cabo la audiencia donde el implicado fue informado del proceso que se adelanta en su contra.

Muñoz, conocido líder de la barra Los del Sur y baterista en la agrupación Tres de Corazón, es señalado del delito de aborto sin consentimiento.

Este martes, se realizó la imputación de cargos luego de que en mayo pasado fuera aplazada la audiencia debido a que el implicado no asistió.

Paula Andrea Zuluaga, representante de víctimas, indicó que durante esta diligencia se le informó a qué proceso estaba vinculado y cuál era el posible delito penal. “Él tenía la opción de allanarse, decir si había cometido ese hecho punible o no y el señor no se allanó”, señaló.

Por su parte, Muñoz explicó porque no había acudido con anterioridad a la audiencia, “hubo una ocasión anterior donde me habían solicitado, pero la verdad no me notificaron y no asistí por esa razón, pero aquí estoy me notifican unos cargos y una investigación, en los que por fortuna se me permite defenderme en libertad”, expresó.

Zuluaga agregó sobre este proceso que ahora siguen las demás etapas del juicio oral, y explicó que el delito de aborto sin consentimiento es inducir a una mujer a que interrumpa su embarazo sin el consentimiento de ella vulnerándole sus derechos fundamentales.

Por su parte, frente a estos cargos Muñoz respondió: “creo que la justicia tendrá que determinar esas acusaciones. Desconozco los motivos por los cuales se me señala de esto y espero que la justicia ayude a demostrar mi inocencia”.

