Inauguran el puente intraurbano más largo de Colombia

El puente de la Madre Laura Montoya Upegui es una importante obra para la infraestructura moderna de Medellín, que se inaugura a las 5:00 p.m. de este jueves.

Esta obra vial unirá a las zonas nororiental y noroccidental conectando a las comunas 5 y 6 (Castilla y Doce de octubre) con las comunas 3 y 4 (Aranjuez y Manrique)

Publicidad

Esta conexión atravesará el río Medellín, la Autopista Norte y la Avenida Regional. Cuenta con dos dos puentes de tres calzadas cada uno, una ciclo-ruta y andenes para los peatones. Los habitantes del norte de Medellín están felices con la conexión.

“Es un milagro, poca gente lo tiene, me queda más a mano si me vengo a pie, si me vengo en carro lo mismo, muy lindo, estamos muy orgullosos todos de este puente”, dice María de las Mercedes Gómez, habitante de Medellín.

Y es que sólo son 876 metros los que hay que cruzar para pasar de una comuna a otra, meses atrás el recorrido era de más de 5 kilómetros.

“No hasta hora y media se demoraba uno en cruzar y ahora por ahí 10 minutos. Esto va a generar más empleo porque la gente va a coger taxi más ligero”, explicó Geovany Montoya, taxista.

Publicidad

“Yo primero me demoraba para venir de Castilla a Aranjuez más de 30 minutos, ahora con este puente me demoraré 5 minutos”, expresa Jhon Jaime Henao.

Con una inversión de más de 205 mil millones de pesos este macro proyecto pretende dar calidad de vida, movilidad y belleza a la zona norte de la capital antioqueña.