Incendio en edificio de El Poblado obligó a la evacuación de 600 personas

La conflagración despertó a los más de 600 habitantes de un edificio en el sector de El Poblado que debieron ser evacuados.

Carlos Gil, director del Dagrd, dijo que “afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero tuvimos personas atendidas, atendimos once personas, la mayoría por inhalación de gases y desafortunadamente un gatico su murió, el gato estaba en el apartamento que se incendió”.

Por ahora la única hipótesis de las autoridades apunta a que una vela prendida generó las llamas.

Durante casi dos horas los organismos de socorro lucharon por controlar la emergencia.

“Estuvimos con cuatro máquinas de bomberos y una ambulancia. Aproximadamente 25 personas del cuerpo de bomberos, 25 unidades que atendieron la emergencia”, dijo Gil.

En ese tiempo centenares de personas evacuadas tuvieron que esperar en la calle mientras pasaba el susto.

Carlos Londoño, uno de los afectados narro que ““cogimos las llaves del apartamento, uno no sabe cómo actuar en ese momento, evacuamos con calma por las escalas tratando entre todos los vecinos calmarnos. Sacando lo primero que encontrábamos, en medias como me encuentro en este momento”.

Según las autoridades, la rápida respuesta evitó una emergencia mayor y que el fuego se propagara por todo el nivel, lo que hubiera hecho más difícil la evacuación de los 16 pisos superiores al del incendio.