Incendio en edificio de Robledo deja daños en apartamentos y ocho familias afectadas

Los habitantes de esas viviendas tuvieron que buscar refugio, pues el olor a hollín por las llamas dejó sus casas inhabitables temporalmente.

La emergencia sucedió a las 6:40 a.m. de este viernes cuando los gritos desgarradores de los habitantes de esta unidad residencial ubicada en la calle 76 No 89C- 66 alertó a los vecinos.

Las llamas que aparecían de la parte alta del edificio (salían del ‘shut’ de basuras) amenazaban con consumir sus hogares.

“Mucha gente estaba durmiendo, otra bañándose para empezar la jornada cuando empezaron los gritos. Yo estaba solo en mi casa, porque mi esposa y mi hija estaban en el trabajo. Corrí a buscar el extintor de mi carro, pero eso no sirvió para nada”, relató Alexánder Duque, habitante del lugar.

Luego de denunciada la emergencia, los organismos de socorro asistieron con dos máquinas de bomberos y una ambulancia para ayudar a los afectados, entre ellos personas que vomitaban o se quejaban producto de la inhalación de gases.

“Los niños corrían y las demás personas trataban de buscar con qué ayudar”, recordó Alexander.

La emergencia no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas. Sin embargo, los habitantes de los ocho apartamentos de los pisos 17 y 18 de la edificación tuvieron que irse del sitio, pues quedó inhabitable temporalmente, dijo el testigo.

Entre las hipótesis de la causa de la emergencia que manejan las autoridades está que, de manera imprudente, un vecino arrojó una colilla de cigarrillo encendida al ‘shut’ y provocó el incendio.