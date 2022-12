Incendio en el barrio La Francia deja dos personas lesionadas

Según el Dagrd, entre los heridos hay una niña de 3 años. Las quemaduras no son de consideración.

La emergencia, dijo Diego Moreno, el subdirector del Dagrd, sucedió en un parqueadero de la calle 104 con carrera 52.

Para sofocar las llamas que amenazaban con quemar 75 carros y cuatro motos fue necesario enviar al lugar cuatro máquinas contra incendios, tripuladas por cinco bomberos cada una.

Los vehículos en riesgo no sufrieron daños, por la oportuna reacción de los bomberos del Cuerpo Oficial de Medellín, dijo el Dagrd.

La menor y el adulto lesionados sufrieron heridas leves, que no requirieron traslado a centros asistenciales.