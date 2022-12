Incendio en Puerto Berrío deja a diez familias sin casa

Foto: Cortesía Santiago Ángel Giraldo

Un corto circuito en el transformador de energía barrial habría generado el fuego. Los bomberos no atendieron la emergencia porque no tienen máquina extintora.

Por esta razón, la comunidad, por el Ejército y el Cuerpo de Bomberos de Cimitarra (Santander) enfrentaron las llamas.

En videos aficionados grabaron lo ocurrido en el barrio Oasis, en Puerto Berrío, donde diez viviendas quedaron reducidas a cenizas.

El incendio fue provocado al parecer un corto circuito ocasionado por una sobre carga en el trasformador del barrio.

Beatriz Escalante, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), dijo que “aquí no tenemos un carro de bomberos, anoche por la comunidad, que se empoderó y fuimos unidos, no nos quemamos todos, o si no hubiera habido víctimas”.

Eugenio Alberto Puerta asegura que la Virgen de Guadalupe, de quien es devoto, los salvo a él y su madre.

“Ella se encuentra durmiendo en esa cama, tiene una imagen al lado de la cabecera, el incendio llega hasta donde está la virgen, no toca la virgen y se desvía para otro lado”, explicó sobre lo que considera un milagro.

El grupo de emergencias de la XIV Brigada ayudó a apagar las llamas.

El coronel Javier Alejandro Africano, comandante de ese contingente militar, manifestó: “nosotros contamos con un pelotón de desastres que está especializado en este tipo de eventos, y apoyamos con los carro tanques”.

El alcalde de Puerto Berrío, Jaime Cañas, se comprometió a adquirir una nueva máquina extintora.

“Esperamos que en el primer semestre de 2018 que estamos empezando podamos tenerla en nuestra municipalidad”, dijo.

Las familias afectadas piden un censo para poder recibir las ayudas necesarias.