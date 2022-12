¡Increíble! Bandas extorsionan para cuidar niños en Medellín

El fenómeno de la extorsión varía constantemente en Medellín. En la comuna 13, por ejemplo, denuncian que combos armados les cobran a los padres de familia 10 mil pesos semanales, para no enfilar a sus niños en las bandas.

“Le dicen a la mamá: yo le pongo cuidado a su hijo, para que no lo recluten, para que no se meta en el microtráfico y para que no le pase nada, pero le vale 10 mil pesitos. Si no da la vacuna, entonces los primeros que van a incitar a que el muchacho sea reclutado somos nosotros”, explicó Jesús Aníbal Echeverri, concejal de Medellín.

Al conocer la denuncia, la Alcaldía de Medellín anunció que tomará las medidas necesarias.

“Esto lo estamos mirando con las autoridades porque no tiene ningún asidero el hecho de que estos jóvenes estén siendo reclutados para estos grupos. De ninguna manera”, manifestó Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín.

Y el más reciente informe del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, denominado, Reclutamiento, vinculación y utilización de niñas, niños y adolescentes en Medellín, lo confirmó: en las comunas 8 y 13, oriente y occidente de la ciudad, respectivamente, los delincuentes están dejando de vacunar buses para pedir dinero a cambio de no reclutar menores.

Cae menor con droga

En un caso aislado, un niño de ocho años fue descubierto con 50 gramos de marihuana, 60 de bazuco, 50 de base de cocaína y 20 gramos de cocaína entre sus útiles escolares, la policía capturó a su hermano de 29 años.

“A este hombre se le imputa el delito de uso de menor para la comisión de delitos. Este tiene entre 10 y 20 años de cárcel y aumenta o es agravado por el hecho de ser menor de 14 años y ser medio hermano”, dijo la coronel Martha Herrera, comandante de Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Medellín.

El menor quedó a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La investigación sobre reclutamiento forzado de menores se desarrolló en todas las comunas de la periferia de Medellín.