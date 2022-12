Independiente Medellín y Nacional lucirán en sus camisas el escudo de Chapecoense

El dolor por la muerte de 71 personas, entre ellas la delegación de deportistas, empleados y dirigentes del Club Chapecoense, que viajaba a Medellín a disputar la final de la Copa Sudamericana, ha llegado a todas las latitudes.

Pero la solidaridad no tiene ni color ni fronteras y a los mensajes de apoyo a la familia del ‘Chape’ se le unieron homenajes en todo el mundo, como el hecho por el Liverpool, de Inglaterra.



Ahora el turno es para los dos equipos de fútbol profesional de la ciudad que se volvió epicentro de la tragedia.

Medellín no solo estaba preparada para recibir la final de la Copa, ahora lo está para rendirles un tributo a las víctimas.

Por eso, el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional usarán uniformes conmemorativos a las víctimas del accidente de avión.

Medellín lo hará en Bogotá en el partido contra Santa Fe, que se disputará el sábado a las 5:30 en el estadio El Campín (el primero pierde la serie 1-2).



Nacional, contra Millonarios (el verde está abajo en la pizarra por un marcador 1-2) en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia, en el encuentro que se jugará a las 7:30 del mismo sábado.



"Vamos a jugar con nuestro uniforme negro, en símbolo de luto, y llevaremos puesto otro distintivo": Juan Carlos de la Cuesta. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 30, 2016

Nacional aún no ha dado a conocer cómo será su camiseta en tributo al club brasilero.

Los otros juegos que permitirán conocer los otros dos semifinalistas de la Liga Águila es Tolima vs Patriotas (venció el primero de visitante 1-2) y Cali vs Bucaramanga (los caleños están abajo en el marcador 1-2).