Índices de delincuencia cayeron durante Feria de las Flores, según autoridades

Lesiones personales y hurto en varias modalidades mostraron una caída en sus cifras, dijo el secretario de Seguridad, Andrés Tobón.

Medellín enamoró. Sus calles se convirtieron en ríos de flores que cautivaron al casi un millón de espectadores que vibraron con las tradiciones y orgullo paisa durante el desfile de silleteros.

Las majestuosas estructuras de flores en hombros de los silleteros fueron admiradas por propios y visitantes.

La creatividad de los campesinos de Santa Elena, rompieron fronteras e hicieron de Medellín un espectáculo para el mundo.

“La organización siempre ha sido fenomenal, los espectáculos, todo lo que uno puede vivir en esta ciudad, a mí se me hace increíble”, dijo Alfonso Ortega, un turista mexicano.

Una opinión similar tuvo Sergio Galdames, proveniente de Estados Unidos: “cada año supera las expectativas y es un evento reconocido a nivel mundial, que todo mundo quiere venir a verlo”.

Los paisas dieron ejemplo y cumplieron, el balance; es histórico.

“Creemos que es uno de los desfiles más masivos, no lo decimos nosotros, lo decían ayer los silleteros, la gente se volcó a las calles a felicitarlos, uno podía ver esas calles repletas de gente, tuvimos además un clima maravilloso”, manifestó Lina Tobón, la secretaria de Cultura de Medellín.

El comportamiento no pudo ser mejor, las cifras lo dicen, solo en lesiones personales hubo una reducción del 45 por ciento.

“Tenemos una reducción este año en Feria de las Flores del 22 por ciento en lo que se refiere a hurto a personas, del 57 por ciento de hurto a residencias, del 72 por ciento de hurto a comercios y del 15 por ciento en hurto en automotores”, dijo Tobón.

Más de 26 mil personas llegaron de distintos países del mundo.

“Nos visitan principalmente de EE. UU. un 38.6 por ciento, de México un 10.7 por ciento y Panamá un 8.3 por ciento, eso nos permite incrementar una ocupación hotelera de nuestra ciudad, nuestra ocupación promedio en el año es del 63 por ciento y estamos con una ocupación del 80 por ciento”, explicó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico.

La ciudad tuvo una ganancias por el orden de los 22.9 millones de dólares y mientras que la gente gastó unos 100 mil millones de pesos.