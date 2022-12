Indígena que golpeó casi hasta la muerte a su hija y a su pareja en Dabeiba sigue prófugo

La menor de 9 años sigue en cuidados intensivos. El hombre sería sometido a la ley ordinaria para que responda por la agresión.

Hasta que no esté totalmente recuperada, el ICBF no tomará una decisión sobre lo que será el restablecimiento de sus derechos y sobre si seguirá o no en su núcleo familiar.

La Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia pidió el máximo castigo para el agresor.

“Que sea juzgado primero por la justicia propia dentro de la gobernabilidad indígena de esta comunidad y que luego sea entregado a las autoridades competentes para que la ley ordinaria también lo juzgue”, manifestó Llanedt Martínez Ruiz, funcionaria de la Gobernación.

Por su parte, Amelicia Santacruz, vocera de la Organización Indígena De Antioquia, afirmó que “la justicia indígena empiece a hacer todo el procedimiento, si no lo podemos encontrar pedir la colaboración conjunta con el ICBF de la regional Antioquia”.

Karen Abudinen, directora del ICBF, dijo que “rechazo rotundamente estos casos de maltrato contra nuestros niños, niñas y adolescentes, me llenan de indignación y por eso quiero hacer un llamado a denunciar cuando encuentren casos similares o iguales a estos”.

Según la Organización Indígena de Antioquia, la agresión de la madre y su hija se presentó después de una discusión, cerca al casco urbano del municipio ubicado en el occidente de Antioquia. Ambas tuvieron que ser trasladadas a Medellín.

