La acción fue rechazada por esa empresa de transportes. El caso se da cuando la Personería denuncia que en la ciudad hay 227 mil adictos.

Sin embargo, según le dijo a Noticias Caracol el personero de Medellín, Guillermo Durán, el pegante –o sacol- no es considerado como una sustancia psicotrópica.



Indignación en Medellín por hombre que fue grabado consumiendo pegante en un vagón del metro https://t.co/73nbVvfuMB pic.twitter.com/Yk017fHZ7J — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) May 6, 2017

“El sacol no está penalizado ni establecido como esa sustancia en el tema administrativo, aunque sí funciona para generar adicción, es un tema complicado”, explicó el funcionario.

Segú Durán, una investigación realizada por varias instituciones académicas y gubernamentales permitió establecer que Medellín es la ciudad de Colombia donde más drogas se consumen.

“Es una investigación que hicimos en 2016, donde pudimos establecer que Medellín es la ciudad del país donde más se consumen sustancias estupefacientes; hay unos 227 mil adictos. Pero el sacol no se contaría como una sustancia estupefaciente psicotrópica como sí lo son la marihuana, cannabis, la cocaína, el hachís, la heroína y las drogas sintéticas”, añadió.

El video, viral en redes sociales, muestra a un hombre de corta edad mientras sostiene en sus manos un frasco que contiene pegante.

Luego, se ve en la grabación realizada por otro usuario, que el hombre acerca el frasco a sus fosas nasales y boca para inhalarlo.

La fecha y lugar exacto de la grabación no se conocen.

Noticias Caracol consultó al metro de Medellín, empresa que manifestó por medio de un breve comunicado que “esa conducta va en contra del reglamento del usuario. La invitación a los usuarios es a acatar el reglamento y a que cuando se presenten estas conductas, informen a los auxiliares bachilleres o al personal de estaciones”.