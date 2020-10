Indignación en Medellín por orden de mejoramiento a edificios evacuados hace 7 años

La decisión de una inspectora de Policía no cayó bien entre los propietarios afectados, quienes pidieron a la Alcaldía que no se les obligue a invertir más recursos. Justo el día cuando cumplían siete años de ser evacuados de sus apartamentos de los edificios Continental Towers y Asensi, por problemas estructurales, las víctimas recibieron un acta de la Alcaldía de Medellín y firmada por una inspectora de Policía, en la cual ordenan que las administraciones de estas estructuras deshabitadas y la empresa constructora implementen, en menos de 15 días, un plan de mejoramiento de las fachadas; y en menos de 30 días un plan de vigilancia y monitoreo. Los afectados le pidieron a la Alcaldía que defienda sus intereses y no se les obligue a invertir más recursos. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse