Indignación entre animalistas por caballo muerto en corrida de toros en Medellín

Un caballo murió luego de ser corneado por un toro el pasado viernes en Medellín y la voz de protesta de las organizaciones en defensa de sus derechos, incluso la de un concejal de la ciudad no se hicieron esperar.

Uno de ellas es la de Álvaro Múnera, un extorero que representa la voz de quienes defienden a los animales desde el Concejo de Medellín.

Pero también se pronunciaron Marcela Díaz, la directora de Organización por el Respeto y el Cuidado de los animales, Orca, y el director de Anima Naturalis para Colombia, Juan Guillermo Páramo.

“En este momento estamos en la marcha virtual frente al maltrato animal. Las corridas no deberían existir, es algo aberrante”, dijo Marcela, y denunció que un novillero, a quien no identificó, estuvo invitando niños a que dibujaran toros, en un concurso para llevarlos a ver las corridas.

Páramo manifestó su rechazo por esta situación: “los defensores de la vida hemos dicho que ese tipo de espectáculos son crueles con los animales, no solo sufre el toro, también los caballos, un animal de estos no tiene ni forma de defenderse”.

Y pidió a los organizadores de las corridas de toros, entre quienes está la Fundación San Vicente de Paúl y la Gobernación de Antioquia, cesar con estos espectáculos.

“Hacemos un llamado a que digan basta. No más, es hora de mirar un avance ético y moral”, precisó Páramo.