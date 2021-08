Indignación por declaraciones de profesor de universidad en Envigado sobre la comunidad LGTBI

Un profesor de la Institución Universitaria de Envigado se encuentra en el ojo del huracán por sus declaraciones sobre la comunidad LGTBI durante una cátedra virtual.

En video quedó registrada la forma cómo el docente, quien es abogado, se refirió al matrimonio entre parejas del mismo sexo, manifestando que a criterio personal no lo acepta, pero otra es la situación en el ámbito profesional.

“Usted puede llevar a la chacha o el chacho, eso fue lo que dijo el idiota de la Constituyente, que interpretan eso, la Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo género, pero yo no sé quién le dio por inventar y cada que menciono me da rabia de que usted pueda hacer lo que le dé la gana menos trasgredir las leyes naturales, lo natural es un hombre y una mujer para eso los instituyó Dios”, dijo el docente.

En el siguiente video se ve a un profesor de mi universidad @IUEOficial diciendo lo siguiente durante una clase…

“Cuando ya son dos varones algo anda mal y si son dos damas algo anda mal, pero la Corte Constitucional que es la sabia dijo que se puede contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Allá ellos, uno respeta como abogado, yo como persona no lo acepto, pero como abogado sí. Ahí me quedó una liquidación de una sociedad conyugal entre dos maricas y yo cierro el negocio; eso es problema de ellos, yo no tengo por qué meterme en su vida privada”, agregó.

De inmediato, el video de las palabras del docente se hizo viral en redes sociales, donde estudiantes de esa universidad manifestaron su inconformidad y rechazo a las declaraciones.

“La forma en la que este señor habla no es la adecuada para referirse sobre un tema tan delicado y menos sobre una comunidad. Tampoco es la forma de expresarse en una clase. ¿Qué clase de formación profesional es la que se espera de él?”, escribió un estudiante de la Institución Universitaria de Envigado.

A través de un comunicado, la institución rechazó lo ocurrido y manifestó que se llevará a cabo el debido proceso administrativo respecto al docente.

“Rechazamos categóricamente toda manifestación personal que afecte la dignidad e integridad del ser humano”, indicó la Institución Universitaria de Envigado.

La Institución Universitaria de Envigado rechaza categóricamente toda manifestación personal que afecte la integridad y dignidad del ser humano#EnLaIUESomosIncluyentes pic.twitter.com/WpJn8apTUO — Institución Universitaria de Envigado (@IUEOficial) August 3, 2021

Por su parte, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, presidente del consejo directivo de la universidad, también se pronunció.

“Mi solidaridad con todo aquel que se haya sentido discriminado, ofendido o maltratado, en especial con la comunidad LGTBIQ+. Así no se construye un mejor tejido social. Cuenten con nuestro compromiso decidido en aras de garantizar que estas situaciones no se repitan en ningún espacio de Envigado, sea un aula de clases, un espacio público o cualquier otro escenario”, afirmó.