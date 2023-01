¡Indignante! Consternación en Guarne por ataques con puñal contra perros de un refugio

Solo uno de los caninos logró salvarse del brutal ataque, otros 13 fallecieron debido a las graves heridas que les causaron.

Tras 20 años de trabajo por los animales, Nora Mejía enfrenta una difícil situación ya que 14 perros de su Refugio Amor y Paz, ubicado en una vereda de Guarne, Antioquia, han sido atacados con arma blanca. Roco es el único de los 14 perros apuñalados que sobrevivió, otras 12 hembras y un macho fallecieron antes de poder ser auxiliados.

Nora relató a Noticias Caracol que el primero de los ataques se dio hace tres meses, luego los casos se incrementaron y ocurren cuando ella no se encuentra en el lugar.

En total, Nora alberga cerca de 95 perros y 47 gatos, desde hace dos años se trasladó de Rionegro donde tenía el refugio anteriormente a Guarne y asegura que hasta el momento no ha tenido inconvenientes con nadie. Le preocupa no poder salir a conseguir el cuido y otros implementos para los animales por temor a que se presente un nuevo ataque, ya que la finca no se encuentra completamente enmallada.

Tras darse a conocer este preocupante caso, la mujer recibió el pasado viernes la visita de agentes de la policía, una comisión de la Secretaría de ,edioambiente y Competitividad de Guarne y una médica veterinaria para revisar la zona y verificar la situación.

Desde la administración municipal informaron que tras esta reunión se tomó la determinación de realizar otro encuentro del que harán parte otras asociaciones protectoras de animales y el Refugio Amor y Paz, además de otra visita de la médica veterinaria al lugar.

Asimismo rechazaron tajantemente este hecho que fue calificado como premeditado y criminal, aseguraron que no se tienen denuncias o reportes de problemas que se hayan presentado con otras personas aledañas al refugio por la presencia de los animales.

La Alcaldía de Guarne invita a quien tenga información sobre el responsable de estos ataques a comunicarse a la línea telefónica 5677422.

Foto: Refugio Amor y Paz