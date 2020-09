¡Indignante! Joven manicurista fue discriminada en Medellín por su color de piel

Un indignante caso de racismo se registró en Medellín el pasado fin de semana contra una joven manicurista llamada Elizabeth.

La historia se conoció este lunes cuando a través de redes sociales se hizo viral un pantallazo de una conversación de WhatsApp entre la joven afectada y una mujer identificada como Jenny.

En la imagen se ve que la mujer le pidió a la manicurista un servicio. “Las uñas de mi hermana quedaron divinas. Quiero las mismas, pero más largas”, escribió la clienta.

Por lo que la joven se dirigió a la residencia de la mujer para atenderla, al ver que no le abrían la puerta le envió un mensaje: “señora, le estoy tocando hace rato”.

La respuesta de Jenny la dejó impactada: “pero es que pensé que usted era blanca, con esos trabajos tan lindos, me equivoqué. Yo no permito que entren negros a mi casa”.

Maldito racismo hasta cuando? Vamos a apoyar a Elizabeth Nails en su emprendimiento (Medellín). Les parece? @lacarolabruja @elANTIMILI @EstellaMFranco @QuinteroCalle . Favor RT apreciados todos al hermoso trabajo de Elizabeth https://t.co/qJjnVy2VJh — Dianita Diaz (@sandia2416) September 15, 2020

Publicidad



La conversación se hizo pública en redes sociales y desató una ola de indignación, incluso personalidades como el futbolista René Higuita se pronunciaron.

“Porque lo he vivido en carne propia… ¡Esto no puede seguir pasando! Vamos a seguirla y apoyarla en su emprendimiento. #NoAlRacismo”, escribió el exfutbolista en su cuenta de Twitter.

Entretanto, hubo otros que pensaron que se podría tratar de una historia falsa, pero la joven afectada se pronunció en su perfil de Instagram y manifestó que tenía miedo de la mujer que la discriminó.

“Cuando Luisa me habló para hacer la publicación, ¿qué si quería hacer público el tema del racismo? Le dije que no, por miedo a esta mujer. Lo que si acepté es que recomendara mi trabajo para tener clientes. Lo único que me importa es trabajar, nada más”, aseguró.

Publicidad

De acuerdo con la conversación que citó Elizabeth, Luisa es una joven que le ofreció su colaboración frente a la situación que vivió y también ayudarla para promocionar su trabajo.

Tras conocerse lo sucedido, a la joven le llovieron mensajes de apoyo.

“El racismo hay que visibilizarlo, ya son décadas de silencio y aguante, ¡no más! Aprovecha y trabaja tranquila”, “Mucho éxito en tu trabajo que lo haces precioso. Eres una mujer maravillosa y de aquí para adelante”, fueron algunos de los comentarios que recibió.