Indignante: mujer fue acosada por motociclista cuando hacía deporte y todo quedó grabado

Cuando hacía deporte, una mujer fue víctima de acoso sexual por parte de un motociclista, quien le pegó en la cola. Ocurrió este sábado, en plena vía pública del municipio de La Ceja, Antioquia.

“Me dio mucha rabia, le grité, porque me dejó ardiendo la nalga del golpe tan duro, o sea me movió y todo, y quedé indignada, se me encharcaron los ojos”, manifestó la afectada en sus historias de Instagram.

Publicidad

denunciar una placa HCU 61D de una moto que hoy paso por la calle y me pego en la nalga súper duro estaba menos mal grabando una historia cuando sucedió. hechos sucedidos en el municipio la ceja barrio payuco a las 7 : 22 am @Policiantioquia@LaCejadelTambo @region6policia pic.twitter.com/htLReqkAly — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 22, 2022

El hecho quedó grabado cuando ella registraba su rutina y de repente aparece el motociclista, quien la agrede.

Publicidad

“La verdad personas así no debieran estar en la calle, o sea literal qué asco de persona la que de verdad se atreve a hacer una cosa de esas… Que deje de ser descarado y que aprenda a respetar a las mujeres, que eso no se hace”, expresó.

Al conocer los hechos, la Alcaldía de La Ceja manifestó su rechazo por lo sucedido.

Publicidad

“Invitamos a las mujeres a denunciar en la línea 5531313 cualquier tipo de agresión”, informaron.

Desde la Administración Municipal, rechazamos enfáticamente lo sucedido en vías publicas de nuestro municipio, en donde un individuo que transitaba en motocicleta intimidó a una ciudadana.



Invitamos a las mujeres a denunciar en la línea 5531313 cualquier tipo de agresión. — La Ceja del Tambo (@LaCejadelTambo) January 22, 2022

Publicidad



El caso encendió la indignación en redes sociales, ya que precisamente el pasado jueves se presentó otro hecho en el metro de Medellín donde una mujer fue víctima de acoso por parte de un pasajero.