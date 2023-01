Indignante: mujer que denunció acoso sexual en el metro fue tildada de loca

La denunciante grabó con su teléfono el momento en que un hombre, aprovechando la alta afluencia de pasajeros, tocó en reiteradas oportunidades a una usuaria.

Sin embargo, lo triste de la historia es que al alertar sobre lo sucedido, otros usuarios la tacharon de loca, asegura ella.

“Vi una maniobra extraña del tipo, que fue cómo acomodarse el genital, ahí yo instantáneamente me percaté, activé la cámara, empecé a grabar como si no me hubiese dado cuenta, el tipo siguió tocando la mujer y obviamente ella no se dio cuenta, porque era con el movimiento del vagón”, denunció la valiente pasajera.

“Usted la está tocando”: mujer grabó y enfrentó a joven que acosó a pasajera en el metro Pese a la mirada indiferente de varios usuarios, ella encaró al hombre, quien portaba camiseta y gorra blanca.

“La reacción de la gente fue mirarme raro, nadie hizo nada, la mayoría de tipos que iban al lado del señor simplemente me miraron”, manifestó la denunciante.

Una vez publicadas las imágenes en redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar.

Stefanía Restrepo, habitante de Medellín, dijo que “uno debe reportar, porque ante todo hay que respetar y no tienen por qué manosear a las mujeres”.

Albany de la Cruz, otro medellinense, pidió tomar cartas en el asunto. “No deberíamos permitir eso, como hombre, como ser humano, es un irrespeto a la mujer, debe ser querida y amada”, dijo.

El hombre que protagonizó los tocamientos fue capturado y dejado a disposición de las autoridades, mientras que el Metro de Medellín, a través de este comunicado, rechazó el hecho y lo calificó como una emergencia, en cuyos casos se debe oprimir el botón rojo de seguridad que hay en cada vagón.