Indignante: ni las ambulancias, que salvan vidas, escapan de los delincuentes

En cuestión de tres minutos un hombre busca y empaca todos los equipos médicos que se encontraban en una ambulancia del hospital La María del barrio Castilla. Su acción quedó grabada en la cámara de seguridad del mismo vehículo. Asegura el personal de centro hospitalario que el hombre no actuó solo.

Andres Valencia, jefe de Comunicaciones del hospital, afirmó que “tenían campanero, distrajeron a los guardas de seguridad, tuvieron tiempo de verificar la ambulancia del hospital que estaba parqueada y forzaron la chapa, al ver que no podían ingresar entraron a la del 123”.

El general de la Policía Metropolitana en Medellín, José Acevedo, asegura que ya tienen identificada esta red que roba implementos médicos: “en este caso ya están detectados vinculados y para el personal de Policía Judicial y fiscales les darán orden de captura”.

En el hospital dicen que no es la primera vez que les roban.

”Se llevaron importantes equipos que solo le sirven a las ambulancias, esto es indignante porque hace dos meses se había presentado otro caso con la ambulancia del hospital. También se habían robado equipos de 25 millones de pesos, esta vez de 12 millones pesos”, aseguró el jefe de Comunicaciones.

Autoridades confirman que este año ya se han presentado tres robos similares en Medellín.