Inesita, la tiktoker de 88 años que le pone sabor a la vida con su emprendimiento de aliños

De cabellito blanco y sonrisa vibrante, Inés Ortiz crio a 9 hijos bajo la sazón de sus aliños. A los 87 años, su nieta Andrea decide abrirle una cuenta en TikTok para compartir sus recetas, lo cual la catapultó como una estrella. Al ver la gran acogida de sus videos, Inesita y su nieta decidieron comenzar un emprendimiento donde los aliños de la matrona paisa eran los protagonistas.



Desde que estaba pequeña, sintió gran afinidad por la cocina, “eso hay que hacerle a todo lo que se pueda, cuando se pueda”. Toda la vida se dedicó a las labores del hogar, el cual hoy comparte con una de sus nietas y un par de mascotas, y Lupita, una gata de ojos saltones y pelaje negro que se le frota amorosamente contra la piel color azúcar de la tercera edad.

Ante las cámaras de Caracol Ahora, la que hoy es considerada como una de las abuelas más queridas de las redes sociales, saluda con euforia, aunque se aqueja de un poco de dolor en los pies. A pesar de los “achaques” propios de la edad, Inés se levanta todos los días con emoción a hacer magia en la cocina. “De a poquitos vamos haciendo, así sentadita”, comenta.

Con la paciencia que ya no se ve en un mundo culinario repleto de opciones de comida rápida, sus manos llenas de pliegues pican el pimentón, cebolla, cilantro y todo lo necesario para hacer los frasquitos de aliños que hoy son sensación en la red. Con tranquilidad, pero sobre todo amor, emprende sus tareas diarias de cocina, enfatizando en que a su edad “e da "pasito, no hay que trabajar duro”.

Antes de su incursión en el internet, la mujer hacía, de manera casera, los condimentos para regalarle a la familia. “El que más se vende es el rojito”, dice convencida Inesita refiriéndose a su aliño tradicional de pimentón, ajo, cebolla, cilantro y especias. A pesar de que hay un claro favorito, dentro de su catálogo de productos también puede encontrarse aliño encebollado, especias, galletas y unos brownies “melcochuditos” que se roban corazones.

Su nieta Andrea, quien es la persona que coordina las redes sociales y videos de Inés, cuenta que el año pasado le propuso vender los aliños para que ocupara su tiempo en alguna actividad. “Lo pensamos para los vecinos y la misma familia. Sacamos el primer videíto y eso se nos volvió una bolita de nueve”.

El producto parece ser hecho para que solo algunos afortunados lo prueben, ya que su idea no es volverlo una gran compañía, sino mantenerlo artesanal, sobre todo por la avanzada edad de la abuela. “Hacemos una vez a la semana, sin necesidad, que no sea darle muy duro porque a ella también le gusta hacer sus cositas. Entonces no es que todos los días haga”.

A la mujer le gusta aparecer en la cámara y sus seguidores la han inundado de mensajes de apoyo y amor, llegando a considerarlos sus “nietos”. Andrea admite que su abuela les ha enseñado fortaleza y valentía ante las adversidades que presenta la vida.

Actualmente, está perfeccionando las recetas del ají picante y la mermelada con el fin de traer nuevos lanzamientos para sus seguidores. “Trabajen mucho para todo”, aconseja Inesita.