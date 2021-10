Inesperada confesión de Sara Uribe sobre una de sus parejas: vivió con ella y la robó

Con su particular estilo, Sara Uribe es de una las personalidades que más amores y odios despierta en las redes sociales, pero una de sus últimas revelaciones dejó a muchos sorprendidos.

La empresaria paisa, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, confesó que hace un tiempo fue víctima de hurto por parte de un hombre con el que salía.

El comentario surgió luego de que una usuaria le contara que tuvo una relación con una persona que le pedía plata.

Sara Uribe no se quedó atrás y aprovechó para contar su amarga experiencia: “Yo salía con uno que me robo, se me metió al apartamento a vivir y aparte de eso yo fui la que le quedé debiendo”.

Sin embargo, la antioqueña no dio más detalles que pudieran revelar la identidad de la persona que se aprovechó de su confianza.