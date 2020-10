Ingeniero calculista del edificio Space, imputado por fallas de construcción en Bernavento

Jorge de Jesús Aristizábal, el ingeniero calculista responsable del colapso por fallas de construcción del edificio Space , fue detenido e imputado por errores en las obras de otro proyecto inmobiliario que tuvo que ser desalojado y demolido por amenaza de ruina.

Según la Fiscalía, Aristizábal, el geólogo Jhon Jairo Botero Muñoz y el representante legal de la Promotora Bernavento S.A. Jorge Aníbal López Acosta son los presuntos responsables de tres grandes errores en el levantamiento de ese edificio que estaba ubicado en el barrio Loma de los Bernal en Belén.

“No se cumplió con las normas de sismorresistencia exigidas para este tipo de edificios. Hubo fallas en el estudio de suelos, pues no se realizaron los suficientes sondeos para determinar la calidad del terreno, ni los estudios de calado mínimos para establecer el correcto nivel de profundidad de la cimentación de la estructura. Y No se contó con los planos estructurales definitivos”, aseguró el ente.

Aristizábal, el geólogo Botero y López Acosta fueron detenidos el 12 de octubre y puestos a disposición del juzgado 4 de control de garantías de Medellín.

“Durante las audiencias preliminares la Fiscalía destacó que los representantes legales de la obra no constituyeron pólizas de seguro que pudieran preservar en algo el patrimonio económico de las 42 familias que invirtieron en el proyecto, que a la fecha no han sido reparadas y continúan pagando créditos hipotecarios sobre apartamentos que ya no existen”, informó el ente acusador.

Ante ese despacho, la Fiscalía les imputó el delito de urbanización ilegal a los tres y al representante legal de la firma le adicionó el presunto punible de estafa en masa agravada.

“La investigación evidenció además que aun teniendo conocimiento de todas las fallas estructurales la Promotora Bernavento S.A. supuestamente promovió la venta de cada uno de los 48 apartamentos, 42 cuartos útiles y 51 parqueaderos privados”, detalló la Fiscalía.

El Bernavento fue construido en entre los años 2006 y 2010 y demolido el 14 de junio de 2018.

Ninguno de los imputados aceptó cargos. El juez determinó dejarlos en libertad, bajo la figura de medida de aseguramiento no privativa de la libertad, que consiste en algunas restricciones como salir de Colombia y la obligación de presentarse ante las autoridades cada vez que sean requeridos.

El edificio Space fue un proyecto habitacional de seis torres, de las cuales la última colapsó matando a 12 personas, entre ellas un estudiante.

Las otras fueron implosionadas.