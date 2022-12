Ingeniero paisa diseñó aparato que promete poner a caminar al ‘profe Montoya’

Foto: El ingeniero mecánico Freddy Leonardo Luna Molina ayuda a una persona en condición de discapacidad con el Exoesqueleto. Su idea es que el 'profe' Luis Fernando Montoya, y miles de personas recuperen la movilidad. Cortesía History Channel y Archivo.

El ingeniero mecánico Freddy Leonardo Luna Molina lleva cinco años trabajando en una idea que promete, en pocos días, dibujarle una sonrisa a todo el país.

Se llama Exoesqueleto resurgir, “un traje robótico de aluminio estructural que permite que las personas parapléjicas con daño de médula alto o con cuadriparesia puedan levantarse y caminar con estabilidad y equilibrio seguro”, explica él.

El Exoesqueleto, además, “se transforma en silla de ruedas, lo cual resulta muy funcional cuando la persona se cansa de caminar o cuando necesita ingresar a lugares donde es más fácil acceder sentado”, añade.

Esta idea, cuenta el ingeniero Luna, nació cuando un compañero de la Universidad de Antioquia le pidió inventar algo para que un profesor de ese centro de estudios pudiera dejar su silla de ruedas y ponerse de pie durante las clases y así tener un mejor contacto con sus estudiantes.

Este inventor de 35 años comenzó a diseñar modelos a escala, de un tamaño de 40 centímetros, de material reciclable, pero no logró poner de pie al docente de la Alma Máter de los antioqueños. Sin embargo, su sueño se cumplió y días después, logró que un discapacitado se irguiera.

Al ver los frutos de su proyecto, que ha estado perfeccionando desde 2011, decidió inscribirlo en el concurso 1 idea para cambiar la historia, con la que el canal History Channel premia las mejores propuestas innovadoras en Latinoamérica.

De 5.800 ideas que fueron postuladas, el ingeniero Luna logró que la suya se trepara entre las 10 mejores y está en espera de que los seguidores de ese canal voten a su favor, para ser el mejor (Vote aquí).

Y aunque ser nominado como uno de los mejores es de por sí un grandísimo logro, el joven innovador, que vive en el barrio El Poblado en Medellín, está trabajando en un proyecto que promete emocionar a los colombianos: que el profesor Luis Fernando Montoya, que sufre una cuadriplejia luego de que un ladrón le disparó en un intento de atraco en 2004, vuelva a ponerse de pie y también logre caminar. Pronto. (Lea también: Tras pagar 9 años de cárcel, agresor del profe Montoya obtuvo la libertad).

“Sus familiares conocieron el proyecto y me contactaron por Facebook. Hablamos con él, se lo mostramos y se interesó mucho. Ya hemos tenido citas con la fisioterapeuta, tenemos información médica, tenemos un exoesqueleto que estamos perfeccionando para él”, explica el ingeniero Luna.

La idea del ingeniero, es que el ‘profe Montoya, conocido entre los colombianos como ‘El campeón de la vida’, se yerga antes del 27 de noviembre.

“Queremos hacerlo en algo íntimo, con sus seres queridos. Lo primero es que se pueda parar, después vamos a hacer una modificación para que él lo pueda utilizar sin muletas que es lo que lo hace difícil”, dice Luna.

El proyecto tiene más que emocionado al entorno del ‘profe Montoya’, quien invitó por medio de un video en Facebook a que los colombianos voten por el Exoesqueleto en el concurso de History.



La esposa del 'profe Montoya', Adriana Herrera, le dijo a Noticias Caracol que “el hecho de que él pueda dar unos pasos le va aportar muchos beneficios. No va a estar todo el día sentado, eso le ayudaría mucho”.

Pero también dijo que aunque la propuesta es muy buena, está en manos de Dios la posibilidad de que el ‘profe Montoya’ se pueda poner de pie.

“Lo más valioso es que estos muchachos tan jóvenes trabajan con personas en condición de discapacidad, hay que apoyarlos mucho. La idea de Luis Fernando es no cortarles las alas”, manifiesta Adriana.



El aparato ya fue patentado y aún no tiene un valor comercial, pero, dice el ingeniero, hay unos asistentes de levantamiento que sí se venden por medio de su empresa Exotechno y son accesibles.

El ingeniero Freddy Leonardo Luna hace también hacer parte de los postulados a Titanes Caracol por sus ideas en el área de tecnología ( vea acá su perfil ).