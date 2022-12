Inicia el juicio contra Santiago Uribe Vélez: defensa y Fiscalía muestran sus cartas

El expresidente Álvaro Uribe, oficiales de la Policía y hasta exparamilitares se ofrecieron a ser testigos, algunos a favor y otros en contra del ganadero.

La Fiscalía presentó 23 pruebas contra Santiago Uribe Vélez. Sobresalen los testimonios de Salvatore Mancuso, alias el ‘Tuso Sierra’, alias ‘Macaco’ y alias ‘Julián Bolívar’, ex jefes paramilitares.

El Juez Primero Penal de Antioquia, Jaime Herrera Niño, determinara si es conveniente o no la ampliación de sus testimonios.

Por su parte, la defensa aporta al proceso 86 pruebas para tratar de desvirtuar las acusaciones.

“Confiamos en la administración de justicia, creemos en que podemos establecer la verdad y que quedara establecido para la historia quienes hicieron este montaje”, dijo el abogado de Uribe Vélez, Jaime Granados.

El juzgado descartó la ampliación del testimonio del expresidente y hermano del acusado, Álvaro Uribe Vélez.

“No se hace necesario ni pertinente, ni conducente, ni mucho menos útil el testimonio, en virtud del cual no se decreta el testimonio del doctor Álvaro Uribe Vélez”, explicó el juez.

A propósito, el ex jefe paramilitar Javier Zuluaga, alias ‘Gordo lindo’, recluido en una cárcel de Miami, Estados Unidos, envió una carta al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en la que saldría en defensa de Uribe Vélez.

“Es una carta que se hace para presionar a los magistrados que tenían ayer la posibilidad de decidir una posible libertad de Santiago Uribe Vélez”, dijo Daniel Prado Albarracín, abogado de las víctimas de Los 12 Apóstoles.

En la audiencia también estuvo presente Tomás Uribe, hijo del ex presidente Uribe y sobrino del investigado.

El ganadero Santiago Uribe Vélez afronta un proceso por el homicidio de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera, y por concierto para delinquir, por la presunta conformación de grupo al margen de la ley.