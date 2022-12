Desde este martes entraron en total funcionamiento los cuatro puentes militares, dos a la altura de la plaza de toros La Macarena y dos a la altura del Puente Guayaquil.

El carril izquierdo del puente tendrá circulación exclusiva para motos de 4:00 a.m. a 9:00 a.m. Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. circularán motos y vehículos livianos por este mismo carril.

Publicidad

Por el carril derecho circularán solo vehículos livianos durante todo el horario de operación. No estará permitido el tránsito de motos.

Igualmente inició la operación de la vía interna de Parques del Río que inicia en la calle 38, después del puente de San Juan, en sentido norte-sur hasta la oreja de la 33.

Esta vía funcionará 24 horas y tendrá circulación preferencial de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía para vehículos de transporte pesado.

Publicidad

Las motos no podrán tomar esta vía y deberán tomar los puentes militares o las demás rutas alternas.

La restricción para vehículos de más de cuatro toneladas en el Sistema Vial del Río Medellín en sentido norte-sur y sobre otras vías de la ciudad, continúa rigiendo de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Publicidad

El lazo que comunica la avenida San Juan con la autopista Sur quedará deshabilitado. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía que se dirija hacia el sur, continuar por el puente de San Juan hasta conectar con la avenida Ferrocarril y tomar la 33 o el puente de Guayabal según sea su destino.