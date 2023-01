Inmovilizan 24 aeronaves en Antioquia por incumplimiento y vencimiento en la documentación

La Fuerza Aérea realizó un operativo con 183 aeronaves comerciales de Antioquia y 80 hangares en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín.

La operación dejó como resultado la inmovilización de 24 de las aeronaves ya que no cumplen según las autoridades con la documentación requerida para volar.

"Se realizó esta operación en la ciudad de Medellín específicamente en el aeródromo Olaya Herrera, se verificaron 184 aeronaves, 80 hangares y se inmovilizaron 24 aeronaves en vista de que no tenían algunos certificados al día", manifestó el coronel Jairo Orjuela, comandante del comando aéreo de combate No. 5.

Foto: Fuerza Áerea