Inmovilizan vehículos a tres conductores de servicio público que estaban ebrios

Más de 20 vehículos fueron inmovilizados en un operativo contra los conductores ebrios, que adelantó la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Entre los vehículos inmovilizados se encuentra una buseta que presta servicio al Metro de la ciudad, un carro de servicio público del aeropuerto internacional Jose María Córdova y una camioneta que trabaja para Une.

Algunos ciudadanos calificaron como positiva esta medida.

“El patrón mío estaba embriagado y él tiene varios taxis y me llamó para que lo recogiera, yo tengo con él un taller en La Paz y me cogió este operativo. No me lo esperaba”, contó Uber Gómez, uno de los conductores que fue revisado en el retén sin ningún problema.

El supervisor encargado del operativo dio un balance del mismo.

“En el transcurso de la noche y la amanecida hicimos 360 pruebas de alcoholemia de las cuales resultaron 20 conductores con alicoramiento”, dijo Carlos Herrera, supervisor encargado.

El operativo se desarrolló en la glorieta del sector Exposiciones, que contó con el apoyo de la Policía y la presencia de más de 15 guardas de tránsito.