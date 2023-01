¡Insólito! Familia en Medellín lloró a la mujer que no era porque funeraria se equivocó de cuerpo

La voluntad de doña Elba fue que no la velaran ni abrieran su ataúd, pero un hijo la desobedeció y minutos antes de la cremación descubrió que no era su mamá.

Un dolorosa y desagradable sorpresa se llevó Daniel Franco y su familia cuando minutos antes de cremar a su madre descubrieron que en el féretro estaba el cuerpo de otra persona.

Doña Elba Ortiz falleció en la clínica Soma de Medellín tras presentar una complicación por una enfermedad gastrointestinal que padecía.

En vida, la mujer había pedido que no la velaran y que sellaran su ataúd para que no la vieran, voluntad que sus hijos y esposo respetaron.

Tras el deceso, una funeraria se encargó del cuerpo y trasladó a la difunta hasta la iglesia Concilio Vaticano en el barrio Alejandro Echavarría. Allí su familia realizó una eucaristía en su nombre y posteriormente la trasladaron al cementerio para realizar la cremación.

Su hijo Daniel Franco relata que antes del ingreso sintió una corazonada, por lo que desobedeció la voluntad de su madre para besarla y despedirse de ella.

“Yo abro el féretro y veo que no era mi mamá, quedé en shock; ahí mismo le dije a mis hermanas, esa no es mi mamá”, recuerda Daniel.

“Nosotros estábamos convencidos de que sí era mi mamá porque la llevaron en el féretro que habíamos escogido” precisa el hijo.

Tras la sorpresa su familia pidió a la funeraria esclarecer lo sucedido, por lo que fueron llevados a las oficinas de la empresa.

En el lugar pidieron disculpas por la confusión y ofrecieron pago por un año de servicios exequiales, así como regalar una nueva misa con un coro para despedir a doña Elba y resarcir lo sucedido.

“Nosotros no aceptamos, con eso no van a reparar lo que nos causaron”, comenta Daniel.

Por fortuna, luego de esperar 30 minutos, la familia recibió el cuerpo de doña Elba Ortiz. De nuevo, realizaron una eucaristía en su nombre, la lloraron, le dieron el último adiós y la cremaron.

Al día siguiente, la familia se presentó con un abogado para no dejar impune su caso.

“Allá nos dijeron que eso no era un daño”, cuenta Daniel.

Por lo pronto la familia de doña Elba espera una reparación por parte de la funeraria, mientras tanto la empresa de servicios exequiales no ha dado razón por lo sucedido, pero indicó que emitirá un comunicado.