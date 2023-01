Insólito: ladrón robó una bicicleta todoterreno, pero a cambio le dejó una de EnCicla a su víctima

Un ciudadano en Medellín denunció un increíble cambiazo, según él, le robaron su bicicleta de ciclomontañismo y le dejaron una del sistema de bicis públicas.

Juan Fernando Martínez aseguró con una guaya su bicicleta todoterreno en su unidad residencial, ubicada al occidente de Medellín. Al regresar de su trabajo no encontró su vehículo de 2 millones de pesos, sino la bicicleta 2295 del sistema de bicicletas públicas EnCicla.

“Desperté a mi mamá y le dije ¿qué pasó? ¿se robaron la bicicleta?, pero dejaron una de EnCicla y esa fue la sorpresa, según parece hicieron el cambio de la todoterreno por esta bicicleta”, comentó Martínez a Noticias Caracol.

Ante este hecho, Juan pidió que la autoridad competente averigüe la identidad de quien tenía el vehículo público con los datos del sistema.

“Podría ser colaboración con la Fiscalía y mirar quién prestó la bicicleta o cómo hicieron para llegar con ella acá, quién la tomó”, manifestó este deportista aficionado.

Por ley, los datos del portador no pueden ser revelados, solo de ser requeridos por la Fiscalía serían aportados por EnCicla, cuyas directivas prefirieron no dar declaraciones sobre el caso.