Inspirada en la Barbie: así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Andy Rivera

Jhonny Rivera también acompañó a su nieta Hellen en esta importante celebración.

La única hija del cantante de música urbana Andy Rivera cumplió 6 años.

Hellen, es fruto de una relación pasada del reguetonero con una joven llamada Danniela Duque.

Pese a que los padres no están juntos, este fin de semana se reunieron para celebrar el cumpleaños de su hija.

A través de sus redes sociales, el artista publicó algunas fotografías de la fiesta.

“Bendito el día hace 6 años que llegó a mi vida la hermosa noticia de que sería padre de mi Hellen, eso sí, qué miedo el tiempo como pasa de rápido (…) así a veces el tiempo no quiera que lo vea pasar, he aprendido a vivir cada momento, segundo como si fuera el último, este cumpleaños de mi hija lo disfruté increíble”, escribió el cantante en su perfil de Instagram

La madre de Andy y exesposa de Jhonny Rivera también compartió imágenes de la celebración.

“Te amamos mi princesa, te mereces esto y mucho más”, expresó Luz Mary Galeano, la abuela de la pequeña Hellen.