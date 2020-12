Inspiradora historia de joven de 15 años, en condición de discapacidad, que se volvió escritor

Santiago Zapata es un joven antioqueño que no puede caminar, pues los pies no lo pueden sostener, pero asegura que no los necesita porque camina con su mente. Y aunque nunca pudo asistir a una escuela, por falta de recursos, acaba de dar un ejemplo de superación: escribió un libro.

Su papá, Uber Alberto Zapata, explicó en qué consisten los obstáculos que su hijo tiene que enfrentar.

“Desmejoran sus músculos y lamentablemente esta distrofia muscular (hace que) el 99 por ciento de los niños que la padecen no superen los 20 años de vida”, dijo.

Sin embargo, Santiago cuenta qué ha hecho para dar cada paso. ”Me vi obligado a, prácticamente, aprender yo solo, saltándome los métodos tradicionales de aprendizaje”, relata.

Asegura que ha leído 612 libros, está terminando la cuarta edición de Algebra Lineal y aunque su enfermedad lo lleva a tener una muy corta esperanza de vida, en sus manos tiene su sueño más grande hecho realidad: el libro que escribió durante 2 años, con tan solo el 5 por ciento de la velocidad que tiene una persona para escribir.

“Con los recursos de las ventas de los libros, yo ayudo a unos niños que tienen la misma enfermedad que yo, que no tienen sillas de ruedas, que necesitan alimentación, entonces mi próximo objetivo es hacer una fundación para ayudar a estos niños”, anuncia.

Para su papá, esto tiene un gran significado.

“Ahí empecé a entender que había una nueva esperanza, que había una nueva ilusión, cuando Santiago escribió su libro”, indica.

Con el recaudo de las ventas de ‘Caminando con mi mente’, Santiago ha logrado sostener a su familia, darle a seis niños que tienen su enfermedad sillas de ruedas, pero aún le faltan metas por cumplir.

“Para comprar el apartamento necesitamos 4 mil libros y para ayudar a los niños necesitamos por lo mínimo 40 mil libros, pero mi meta realmente es vender un millón de libros”, afirma el joven inspirador.

Santiago lee y escribe hasta altas horas de la madrugada, dedicándole tiempo a su próximo libro que se llamará ‘La razón de la mente humana.

“La vida puede ser muy corta, pregúntate qué vas a hacer con el tiempo que te queda”, anota.