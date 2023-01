Instalan 300 cámaras de reconocimiento de placas en Medelín para luchar contra el delito

El sistema fue instalado en los lugares de la ciudad donde más se registran fleteos, así como hurtos de motocicletas y carros.

La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía, tendrá operando una red de cámaras de seguridad complementando el trabajo de la línea de emergencias 123.

“300 cámaras han sido ubicadas en sitios estratégicos. ¿Cuáles son esas cámaras? Esos arcos blancos que ha visto la gente que tienen una cámara en la mitad, que al principio creían que eran cámaras de fotomultas, pero no son cámaras de fotomultas, son cámaras para la seguridad de todos”, explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El sistema completo contará con 2 mil 763 cámaras instaladas en 1.948 ubicaciones protegidas, incluyendo un paquete con lo último en avances técnicos para reconocimiento especializado.

“Llevamos un mes funcionando con 35 casos positivos que han implicado recuperación de motos, carros hurtados, la captura de 11 fleteros que quedaron identificados en las cámaras y que tanto daño le han hecho a la ciudad de Medellín”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón.

“Tenemos claro, también, de acuerdo con las denuncias, cuáles son los puntos donde más hurtos hay, donde más se roban motos y carros y hasta las horas, así fueron ubicadas las cámaras. No hay un sitio en la ciudad en las vías principales que no esté cubierto", advirtió el alcalde.

Esta acción, que comprende la adaptación, sistematización, expansión y renovación del sistema de videovigilancia, es un ejemplo de la aplicación tecnológica para luchar contra el delito.