Instructor de buceo señalado de matar a golpes a habitante de calle deberá pagar 16 años de cárcel

Andrés Felipe Márquez Calderón había sido absuelto por un juez, pero el Tribunal Superior de Medellín reversó la medida y ordenó su captura.

“El Tribunal Superior ha decidido que había un homicidio de corte preterintencional y en tal virtud le condenó a 16 años. Es una condena muy importante porque reivindica un poco esta situación que había sido objeto de absolución”, explicó Adriana Villegas, subdirectora Seccional de Fiscalía de Medellín.

Buscan a instructor de buceo condenado por asesinato a golpes de un... El crimen ocurrió cuando la víctima se acercó hasta un puesto de comidas rápidas a pedirle al agresor algo de comer. Testigos declararon que la insistencia del hombre desató la furia de la atacante quien reaccionó de manera violenta.

Según Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social de Medellín, “sale y lo atropella de la manera más brutal hasta causarle la muerte a esta persona y eso es lo que las autoridades no pueden justificar”.

Pero este no es el único caso, la Secretaría de Inclusión Social tiene varias denuncias de agresiones a habitantes de la calle.

“En Medellín hay alrededor de 12 casos este año de personas en situación de calle, pero también hay varios casos de atropellos, lesiones personales, puñaladas y que a veces no se escuchan porque son personas en situación de calle”, dijo el Secretario.

Según la Fiscalía, Andrés Felipe Márquez se encuentra prófugo de la justicia.