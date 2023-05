Instructor de gimnasio fue condenado por agredir a agentes de tránsito en Medellín

Un instructor de gimnasio fue condenado a 30 meses de prisión luego de agredir a cuatro agentes de tránsito de Medellín que lo requirieron por varias infracciones.

En los hechos, ocurridos el 22 de abril de 2022, Daniel Restrepo Arredondo fue requerido porque estaba transitando sin casco. Al detenerlo y completar el procedimiento, los funcionarios descubrieron que no portaba SOAT y tenía vencida la revisión técnico-mecánica.

Las múltiples infracciones originaron que le inmovilizaran la motocicleta, pero cuando hizo presencia la grúa empezaron las agresiones por parte del instructor de gimnasio. Así lo narró Adolfo Restrepo, uno de los afectados: “De un momento a otro empezó a golpearnos, tiró la moto contra mi compañera, luego me empezó a golpear a mí, yo caí al suelo. Cuando caí al suelo me dañó el hombro, estuve incapacitado más o menos dos meses. Mis compañeros estuvieron incapacitados también hasta una semana”.

Según el agente, este conductor “llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y obtuvo una rebaja de pena de hasta la mitad”.

Este hecho de intolerancia en las vías de Colombia se suma a otro conocido recientemente en Bogotá que pudo incluso haber terminado en tragedia. Se trata de un peatón que resultó brutalmente agredido por un taxista al que le reclamó por pasarse un semáforo en rojo.

“El conductor del taxi frenó antes de terminar de hacer el giro hacia la carrera quinta, sentido oriente – occidente, cruzó la cebra, llegó a donde yo estaba y llegó insultándome, y de manera intempestiva me golpeó en el ojo izquierdo. Recibí el puño sobre las gafas, debido al golpe caí cerca de un poste”, relató la víctima de este caso de intolerancia.

Valentina Gutiérrez, hija del ciudadano afectado, contó en Noticias Caracol que su padre “terminó con la fractura en el pómulo, arco superciliar, que está debajo de la ceja y tabique, tanto así que tenía riesgo de astilla para desplazarse. Nos preocupaba que podía perder la visión, afectarlo de alguna forma. Ya afortunadamente pudo salir de cirugía, estuvo todo muy bien gracias a Dios, pero tuvieron que reconstruirle con platina el pómulo del golpe tan fuerte que le dieron”.

A esta joven le aterra que un llamado de atención haya terminado de esa forma: “Me parece una forma muy violenta, muy impulsiva y muy injusta con mi papá, porque incluso él como peatón tenía la vía y pues lo único que hizo fue hacerle caer en cuenta un error, de una imprudencia de tránsito. Gracias a Dios no resulta nada más grave”.

“Tranquilamente el taxista pudo haber seguido su camino, pudo haberlo insultado y ya, pero decidió parquear el carro, bajarse e ir a golpearlo”, añadió.

La familia del hombre agredido recalca que gracias a las gafas la herida no fue mayor. No obstante, por el brutal ataque, no logró anotar la placas.