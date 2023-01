Intensifican búsqueda de niño de 5 años que desapareció en el barrio Caicedo de Medellín

La Policía ofreció una millonaria recompensa por información que conduzca a dar con el paradero del menor.

Marlon Cuesta, de 5 años, permanece desaparecido desde el pasado lunes, día en el que fue visto por última vez en el barrio Caicedo, oriente de Medellín.

“Tenemos unas pruebas, unos elementos materiales probatorios con algunas cámaras del sistema de transporte masivo y allí se observa que él iba caminando cerca de las 7 de la noche, no tenemos más información”, señaló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según la Policía, el niño estaba bajo el cuidado de personas que no tienen nada que ver con la familia.

“Estas personas le permiten salir al parque y desafortunadamente todo el día estuvo por fuera y en la noche dan cuenta de que el menor había desaparecido”, aseguró Camacho.

Otro aspecto que llamo la atención de las autoridades fue la reacción de la madre ante la desaparición del pequeño.

“Ella manifiesta que esperaran hasta el día de mañana que porque él tenía la costumbre de quedarse en otras casas y llegaba en horas de la mañana y que no se preocupara que ese podría ser el mismo caso, cuando ya llegó el medio día de ayer, ahí si volvieron a llamar para que los acompañara”, manifestó el comandante.

Por información sobre el paradero del menor, la Policía ofreció una recompensa de 10 millones de pesos.