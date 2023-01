“Intentaron asesinarme dos veces”: dramático relato de mujer evidencia maltrato en Medellín

No solo las agresiones sexuales preocupan a las autoridades locales; 12 asesinatos y unas 1.700 denuncias por violencia intrafamiliar evidencian la problemática.

Con sus manos llenas de años, esta mujer, a quien llamaremos ‘Silvia’, levantó varias generaciones en uno de los barrios más populares de Medellín...sus canas son el resultado de buenas y malas experiencias; las malas, dice, por culpa de su condición de lideresa que la hizo vulnerable y por lo que casi le quitan la vida.

“Me querían matar, dos veces intentaron matarme, pero gracias a personas que me conocen en el liderazgo me acompañaron y estuvieron pendientes de mí, hay muchas personas que me dicen que me salga, que mi vida vale más”, afirma esta mujer.

Como ella hay 5.700 mujeres que según la Personería de Medellín en el último año fueron víctimas de violencia de género; de ellas 1.900 sufrieron abuso sexual.

“El año pasado tuvimos 69 muertes de mujeres en la ciudad de Medellín, de los cuales más del 50 por ciento era considerado un feminicidio; son situaciones que antes de estarse erradicando al contrario van aumentando”, manifiesta el personero de la ciudad, Guillermo Durán.

Patricia Uribe es hace 28 años la directora de la corporación Mujeres que crean. Allí, todos los días hay una historia nueva que contar con la superación como protagonista.

La línea 1,2,3 mujer está activa para cualquier tipo de denuncia sobre violencia de género, así mismo, las comisarías de familia, la fiscalía y la secretaria de la mujer en la Alcaldía de Medellín.