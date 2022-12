¡Intolerancia! Dos conductores se agarran a puños y patadas en vía de Bello

En el municipio de Bello, un conductor de bus de la empresa Taxicol (asociada a Bellanita de Transporte) se emprendió a puños con el conductor de un vehículo particular, de color blanco.

En las imágenes se ven a los hombres forcejeando y uno de ellos tiene un palo; mientras tanto la comunidad está viendo el episodio y uno de los habitantes le quita el palo, pero siguen en el forcejeo. De un momento a otro se separan y se dicen palabras groseras.

La disputa termina cuando el conductor del vehículo particular va a su carro y empuja a otra persona. Se monta en su vehículo, arranca y se pasa el semáforo en rojo, mientras el otro conductor regresa al bus.

“Muchas situaciones de la vida cotidiana generan que los ánimos se suban, pero no significa eso irrespetar al otro, hacemos un llamado a la tolerancia”, dijo Wilman Chavarro, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá.

Entre tanto los conductores de servicio público también hicieron un llamado a la paciencia y la tranquilidad.

“Hay que tener paciencia porque este es el trabajo de uno y hay que tratar de hacerlo bien. Hay que tener tolerancia con todo el mundo”, dijo Guillermo Correa, conductor.

Hasta el momento, la empresa de transportes a la que pertenece el conductor de bus, no se ha pronunciado.