La empresa encuestadora advirtió que el documento no cumple con las exigencias mínimas y que no se han publicado encuestas en ningún medio de comunicación.

“Todavía en Invamer no tenemos el resultado de nuestra próxima encuesta y que las personas tengan claro que solo será publicada a través de los medios de la alianza que son Noticias Caracol, Blu Radio y la Revista Semana" indicó Martín Orozco, gerente de Invamer.