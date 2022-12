Investigan a empresa que ofrecía planes vacacionales: 78 personas aseguran que fueron estafadas

La Fiscalía indaga la pérdida de $550 millones. Las posibles víctimas señalan como responsable a José Alejandro Castro Montoya. Él lo niega.

Sin embargo, el hombre fue detenido el pasado miércoles en Medellín para que responda por los delitos de estafa agravada en modalidad de delito en masa y hurto por medios informáticos.

Un día después fue llevado a una sala de audiencias del edificio José Félix de Restrepo, en La Alpujarra, para que un juez penal decidiera su suerte.

Durante la diligencia, a la que asistieron una decena de denunciantes, la Fiscalía reveló la manera en la que funciona la empresa que, según el organismo, Castro representa legalmente.

Por medio de volantes publicitarios, campañas de voz a voz y publicidad en dos oficinas abiertas al público en la calle 18 con carrera 35, en El Poblado, y otra en el centro de Medellín, ‘Blue vacation’ ofrecía membresías y planes vacacionales individuales y grupales por los que los compradores debían desembolsar altas sumas de dinero.

“En mi caso pagamos 7 millones de pesos. Íbamos con un grupo de amigos para Punta Cana (República Dominicana). Una vez se pagó, (Castro Montoya) envió a nuestros correos electrónicos una constancia con itinerarios y hotel donde supuestamente nos iba a hospedar”, le contó a Noticias Caracol una de las presuntas víctimas que estuvo en las audiencias de solicitud de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento y que pidió no revelar su nombre por temor a represalias.

Pero los vuelos y las reservas, asegura, no existían y cuando fueron a reclamarle a Castro Montoya, encontraron sus oficinas cerradas y no contestaba sus llamadas ni sus mensajes.

En la misma situación de esta persona hay otras, de las cuales reposan 78 denuncias de empresarios, amas de casa, estudiantes y hasta funcionarios judiciales, en la Fiscalía en Medellín.

Para poder detener a Castro Montoya, la Fiscalía realizó entrevistas, inspeccionó registros de Cámara y Comercio y estados financieros de las cuentas que la empresa ‘Blue vacation’ movía en diferentes entidades financieras y en las que, asegura el organismo, reposa evidencia de movimientos por cerca de 550 millones de pesos entre los que está un supuesto robo cometido por medios financieros.

A pesar de los señalamientos, Castro Montoya negó los cargos imputados.