Investigan a hinchas del Medellín por agresión a otro aficionado rojo

Foto: Sebastián Rondón Ochoa, alias ‘El sucio’. Cortesía.

Los hechos por los cuales están siendo investigados varios hinchas del Medellín se presentaron en los alrededores del estadio Atanasio Girardot el 27 de junio de 2009, cuando varios hombres le propinaron 11 puñaladas a Juan David Durango Arenas.

Uno de los investigados es Sebastián Rondón Ochoa, alias ‘El sucio’, reconocido líder de la barra Resistencia Norte del DIM.

Éste en las últimas horas fue cobijado con medida de aseguramiento en el domicilio con mecanismo electrónico como presunto responsable de haber participado en la agresión a Durango Arenas.

De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, las heridas propinadas a la víctima comprometieron órganos vitales como el corazón y los pulmones.

Durango Arenas no murió en esta oportunidad, sino meses después, cuando fue asesinado. Un fiscal seccional de la Unidad de Vida investiga si el crimen tiene o no relación con los hechos antes mencionados.

En cuanto a la agresión, los investigadores establecieron que horas antes del ataque, Durango Arenas sostuvo una discusión con alias ‘El sucio’, quien le recriminó por haber lesionado a otro hincha del mismo equipo.

Testigos presenciales dijeron a la Fiscalía que los supuestos agresores no permitieron que Durango Arenas fuera auxiliado cuando estaba siendo atacado.

Rondón Ochoa, de 31 años y contratista de la Alcaldía de Medellín, no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Por los mismos hechos fue asegurado en centro carcelario Carlos Andrés Posada Lopera, alias ‘Molla’, de 36 años, quien sí se allanó a los cargos.

Sobre alias ‘Molla’ ya pesa una sentencia por el delito de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado.

Funcionarios de la Policía Nacional capturaron en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia) a Robinson Alberto Ramirez Agudelo, alias ‘Yeyito’, quien también es investigado por los hechos ocurriros el 27 de junio de 2009.