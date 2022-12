Investigan brutal asesinato de una mujer de 65 años en Medellín

Foto: Archivo.

Las autoridades investigan el brutal asesinato de una mujer de 65 años ocurrido en el barrio El Pesebre, en el occidente de Medellín.

Según informó la Policía, Nelly María Puerta Jaramillo fue hallada sin vida en su casa carrera 85 F con calle 58 A a las 5:40 de la tarde.

Según la Secretaría de Seguridad, familiares de Puerta Jaramillo manifestaron que no sabían algo de la mujer desde el pasado viernes 9 de diciembre y que fue una sobrina de esta quien se enteró del fatal desenlace.

Sucedió cuando fue a buscar a su tía a la vivienda, pero allí la encontró con un arma blanca incrustada en el cráneo y dos bultos de escombros sobre la cabeza.

El material estaba siendo usado en unas reformas que la mujer, que vivía sola, estaba realizando en su vivienda.

Sus allegados manifestaron que no le conocían amenazas o inconvenientes de algún tipo.

Este año, en Medellín han sido asesinadas 36 mujeres, nueve casos menos que los ocurridos en 2015.

Y otro cruel asesinato, que pasó desapercibido para los medios de comunicación, es el de un hombre que fue muerto a golpes el pasado viernes en Medellín.

Aunque la Policía informó por medio de un boletín que en la ciudad no se habían cometido asesinatos, la Secretaría de Seguridad, en otro, informó del hallazgo sin vida de Luis Fernando Peláez Trejo, de 53 años.

Este hombre fue encontrado en su casa, en cercanías a la Cuarta Brigada del Ejército, con un golpe en la frente, laceraciones y hematomas.



La exesposa de Peláez Trejo, dijo la Secretaría, se enteró de su muerte porque al ver que este dejó se asistir en su trabajo en un almacén de pinturas, fue a buscarlo a su casa.

Allí tuvo que ingresar con ayuda de un cerrajero: lo encontró desnudo, sobre la cama y en estado de descomposición.

Las autoridades investigan los móviles.