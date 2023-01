Investigan desaparición de médico luego de salir del hospital donde trabajaba en Bello

Angustiados están los familiares de Álvaro de Jesús Cano Restrepo, de 52 años de edad, quien desapareció el pasado miércoles.

"Él tenía que presentarse a las 7:00 a.m., tenía una reunión con cirujanos súper importante a la cual no asiste, entonces después de la reunión ven que no llega y ya ahí si todos los médicos se preocupan, nosotros también empezamos a averiguar qué está pasando y nos dicen que él no aparece", señaló Gabriel Darío Cano, hermano del hombre que se encuentra desaparecido desde hace cinco días.

Los familiares señalaron que el médico no había recibido amenazas en su contra, y habría salido del hospital Marco Fidel Suárez, en el que trabaja desde hace 15 años, antes de terminar su turno en compañía de otra persona; aseguraron que esto quedó registrado en las cámaras de seguridad. Los videos están en poder de la Fiscalía.

"El día 10 de octubre se presentó a trabajar, estaba en el servicio de urgencias, salió por sus propios medios caminando orientado, tranquilo con la persona que lo frecuentaba desde el año 2017", indicó Sandra López, directora de talento humano del hospital.

"Estamos verificando cámaras de seguridad, entrevistas con familiares para saber cuáles fueron los últimos movimientos del médico y estamos en el proceso de investigación", aseguró el coronel Pablo Ferney Ruiz, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana.

El CTI de la fiscalía adelanta las investigaciones para dar con el paradero del médico. Cualquier información puede ser notificada a la línea 4446677.

