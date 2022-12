Investigan golpiza que tiene a niña de cuatro años en cuidados intensivos en Medellín

El caso, sucedido en Girardota (Antioquia), está siendo investigado por una comisaría de familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.

La pequeña, conoció Noticias Caracol, fue sacada de su casa ubicada en la vereda La Palma durante la madrugada de este martes y llevada al Hospital San Rafael de Girardota, al norte de Medellín.

“Tenía una hemorragia. Estaba muy delicada. No queremos que se repita la historia del niño Miguel Ángel”, dijo una fuente, que prefirió no ser identificada, a este medio en referencia al caso de niño que murió producto de maltrato y violencia sexual en Medellín y por el que su padrastro y su mamá están presos.

Envían a prisión a la mamá y al padrastro del niño que murió por una... De inmediato, la menor fue remitida al Hospital General de Medellín donde está bajo estricto cuidado médico en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Al conocer el caso, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dispuso de un equipo de investigadores para que determinen qué sucedió con la menor, que recibió fuertes golpes en el tórax y abdomen.

“Conocimos el caso y pusimos a la Policía de Infancia y Adolescencia a realizar la investigación respectiva. Tan pronto conozcamos qué sucedió informaremos, porque aún no hay un dictamen certero”, le dijo a Noticias Caracol el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Aunque algunas fuentes que conocieron el caso manifestaron que se trató de abuso sexual, una fuente le dijo a Noticias Caracol que este está bajo investigación por maltrato intrafamiliar en la Comisaría de Familia de Girardota, que tiene bajo protección a una hermana de la víctima de 9 años de edad.

Sin embargo, esa hipótesis no ha sido descartada y las autoridades tratan de ubicar al padrastro de la niña, que fue señalado como responsable por sus vecinos de la vereda La Palma, para que dé su versión sobre los hechos, pues ante las autoridades médicas del Hospital General reposa una versión que señala de la agresión a un niño de 8 años.