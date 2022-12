Investigan la veracidad de una cuenta de Twitter de la Oficina de Envigado

La cuenta que detalla en su imagen de perfil un texto que dice: “La Oficina de Envigado, laboratorio para la cultura ciudadana”.

La cuenta con 269 seguidores, sigue a 1.176 personas, tiene 56 me gusta y 73 tweets, de los cuales uno llama la atención por estar destacado y donde dice de manera textual: “Cuenta de la Oficina de Envigado confirma que sí existen. Algunas personas se asustan, se enorgullecen y otras no creen”.

El director de Corpades, Fernando Quijano, manifestó que se debe verificar bien si en realidad la cuenta pertenece a la estructura criminal ‘La Oficina de Envigado’.

Sin embargo, dice que es una cuenta muy política y social, y de ser de esa organización, podría estar buscando acercamientos con el Gobierno.

Pese a que aún no es tendencia en la red social, la cuenta creada en ese municipio del sur del Valle de Aburrá, destaca tweets como el de Jaime Sierra escrito el 8 de febrero donde dice textualmente:

Uyyyyy cómo así, la @LaoficinaEnv por qué me sigue? Para alarmarse, preocuparse, asustarse, prevenirse o todas las anteriores? @TwiterosCali — JAIME SIERRA DELGADI (@JAIMESIERRADEL) February 8, 2016