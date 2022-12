Investigan muerte de una mujer en la biblioteca de EPM en Medellín

Las autoridades investigan las causas que rodean el fallecimiento de una mujer en las instalaciones de la Biblioteca EPM en el centro de Medellín, pues los peritos forenses no encontraron signos de violencia.

Según informó la empresa en la mañana de este sábado, la identidad de la persona muerta no ha podido ser establecida porque no se le hallaron documentos.

Lamentamos informar que esta mañana fue encontrado en la sede de la Biblioteca EPM el cuerpo sin vida de una mujer no identificada — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) April 23, 2016

Las investigaciones iniciales fueron asumidas por la Policía Metropolitana.

EPM dijo, por medio de un comunicado, que lamenta lo ocurrido y que “espera que muy pronto las autoridades competentes logren establecer las circunstancias de lo sucedido, al tiempo que expresa su disposición a colaborar con las investigaciones”.

El cadáver, según el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, fue encontrado en uno de los baños del establecimiento.

"En uno de los baños se encuentra una mujer de 25 o 30 años, se encuentra sin vida, aún no ha sido identificada", dijo el funcionario. Y agregó que por estos hechos, la biblioteca fue cerrada.

Por esa misma razón, la Red de Bibliotecas de Medellín informó en su cuenta de Twitter que en ese centro cultural fueron suspendidas las actividades que había programadas para conmemorar el Día del Idioma.

Atención, usuarios de #BibliotecaEPM: hoy no se prestará servicio ni habrá actividades culturales y educativas. Gracias por su comprensión. — Red de Bibliotecas (@RedBibliotecas) April 23, 2016