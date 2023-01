Investigan si atentado a torre de energía fue retaliación por capturas en disturbios universitarios

El ataque a la infraestructura estaría relacionado con actos vandálicos de marchas infiltradas, al parecer, por hombres del ELN.

Fueron cuatro cargas explosivas las que alcanzaron a ser detonadas; tres de ellas derribaron una de las torres de distribución eléctrica nacional que por fortuna no generó apagones, una más afectó otra torre.

Ejército y Policía, con patrullas mixtas, vigilarán la zona rural, donde ocurrió el atentado.

“Realizaron la destrucción controlada de dos cargas explosivas que habían quedado en la torre que no fue derribada, que está averiada”, dijo el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana Valle de Aburrá.

Un hombre, mayor de edad, fue conducido por las autoridades, que investigan la existencia de células urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Medellín.

“Aquí hay grupos criminales que pueden estar realizando esta clase de actividades a nombre de un grupo terrorista más grande”, denunció el general Camacho.

También es objeto de análisis por parte de las autoridades si el hecho fue una retaliación a las cinco capturas en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) , después de una marcha de estudiantes.

“Había estudiantes con armas al interior de la universidad y eso implicó una intervención, creemos que eventualmente esa intervención también haya significado una retaliación o haya conectado con lo que ocurrió”, aseguró el alcalde Daniel Quintero Calle.

Al ELN también se le atribuye el ataque con una granada a una estación de servicios en el municipio del Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Por fortuna no hubo lesionados.