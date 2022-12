Investigan tortura y asesinato de empresaria en Medellín

Foto: María Adelaida Ayora Barrientos, de 32 años. Tomado de pipecalderonoficial en Instagram

De la misma manera que se derrumba un castillo de naipes se regó en Medellín la noticia de la muerte de la empresaria María Adelaida Ayora Barrientos.

Ella, según le dijo a Noticias Caracol el cantante Pipe Calderón, era una de las organizadoras de una fiesta que año tras año convoca a las personas más cercanas al modelaje, la música y el mundo fitness en Medellín, pero el evento que estaba programado para el 1 de diciembre fue cancelado.

"Iba a haber una 'marranada' para la alborada, yo iba a ir a esa fiesta y nos dijeron que se cancelaba porque habían intentado a aseinar a alguien de los que la organizaban", explicó Calderón.

Se trataba de María Adelaida, quien había sido atacada en su apartamento de la Loma de Los Balsos, en El Poblado, por cuatro ladrones que según las autoridades llegaron hasta el lugar en un vehículo de color gris y se hicieron pasar por compradores de ropa de alta gama, la cual ella comercializaba.

"Al ingresar al apartamento de María Adelaida las amordazaron a ella y a su empleada del servicio y procedieron a buscar dinero y otros elementos de valor", informó la Secretaría de Seguridad por medio de un boletín sobre casos de homicidios ocurridos en la ciudad.

María Adelaida, que había sido obligada a sentarse en una silla, había sido amarrada de pies y manos y su cabeza había sido envuelta en papel vinipel o papel chicle, fue desatada, según las autoridades, por su empleada.

Esa misma mujer alertó a la Policía sobre lo sucedido, consignó en su informe la Secretaría de Seguridad, y fueron los uniformados quienes la trasladaron a la Clínica El Rosario para que fuera atendida por un paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, María Adelaida falleció.

"Estoy muy triste por eso, me afectó mucho, ella no era sino trabajadora, me dio muy duro", dijo Calderón. Y sus sentimiento embarga a gran parte de sus amigos, quienes lamentaron su muerte en las redes sociales.



Advertisement